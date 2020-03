Mobilità sostenibile, incontro al Lloyd’s Baia il 1 aprile.

A Vietri sul Mare per favorire la mobilità sostenibile e sviluppare nuovi progetti per la decarbonizzazione e la decongestione del traffico, a partire dalle fasce costiere.

Questo il senso del convegno “Mobilità Sostenibile e Sicura – Decarbonizzazione e decongestione del traffico delle fasce costiere e delle isole del golfo di Napoli”, tra aziende e rappresentanti delle amministrazioni locali, che Nrg4You, in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare, ha organizzato per la giornata del 1 aprile dalle ore 16 presso il Lloyd’s Baia Hotel.

Evento al quale sono invitati anche tutti i cittadini della costiera (e non solo), nella piazza centrale di Vietri sul Mare dalle ore 11:30, per dimostrazioni e informazioni utili sulle modalità di ricarica dei veicoli elettrici e test drive su nuovissime auto elettriche. Inoltre, la cittadinanza e gli amministratori locali potranno testare, in giro per la costiera, l’efficienza di un autobus 100% elettrico per il trasporto pubblico locale.

A disposizione del pubblico e delle amministrazioni, anche scooter e monopattini elettrici, mezzi ideali per gli spostamenti cittadini e per iniziative di turismo eco-sostenibile.

Una buona occasione per aprirsi alla nuova era del trasporto pubblico sostenibile e all’economia circolare sulla costiera.

Un incontro, con il patrocinio della Regione Campania, per sensibilizzare gli amministratori locali e gli imprenditori sui temi della mobilità sostenibile, dell’energia rinnovabile, del trasporto pubblico locale e dell’efficientamento energetico.

Proprio dalla “prima perla della Costiera Amalfitana” si vuole provare a mostrare la mobilità sostenibile come stile di vita e come opportunità di crescita economica per il turismo e l’artigianato locale. Inoltre, verranno presentate buone pratiche e progetti di sviluppo per i soggetti pubblici, operatori economici ed imprese che vogliono far parte dei piani per la mobilità e il turismo sostenibile.

Il convegno vuole essere l’occasione per approfondire i temi con una visione integrata e complessa: non solo auto elettriche, ma anche e-bike, monopattini, trasporto pubblico elettrico, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, monitoraggio e sicurezza dei luoghi pubblici, efficientamento energetico ed energie rinnovabili.

Focus su una valorizzazione attenta e intelligente dei territori, anche attraverso il turismo etico e sostenibile, e attraverso gli interventi degli esperti, saranno presi in considerazione aspetti legati a questo tema, come il calcolo di un possibile ritorno economico dovuto alla completa chiusura del traffico in alcuni luoghi di interesse turistico.

Appuntamento al Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare dove interverranno: il sindaco di Vietri Giovanni De Simone, il direttore tecnico di Nrg4You Vito Zinni e tanti altri ospiti tra i quali il Dott. Pietro Vuolo, Segretario Generale Delegazione Marevivo Salerno e Costiera Amalfitana, associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente che da oltre 30 anni si batte per la tutela del mare e delle sue risorse.