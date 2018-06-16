Mercoledì musicali con il Conservatorio Musicale G.Martucci, fino al 27 giugno.

L’evento (Centro storico in concerto. I Mercoledì Musicali del Conservatorio “Giuseppe Martucci”) sta per giungere a termine con le ultime due date, mercoledì 20 giugno e mercoledì 27 giugno 2018.
IL PROGRAMMA:
20 GIUGNO
-MARGHERITA RISPOLI – XIAO XIANG – SHI WANYUE – LUCIA TORTORA – GIUSEPPINA BRUNO LI YUAN LONG.
-LORENZO SCOPPETTA (pianista)
IL MIO TESOR
VERDI FALSTAFF-DAL LABBRO IL CANTO
ROSSINI SEMIRAMIDE-BEL RAGGIO LUSINGHIER
MOZART COSì FAN TUTTE-UN’AURA AMOROSA
BELLINI LA SONNAMBULA-AH, SE UNA VOLTA…AH NON CREDEA…AH NON GIUNGE
ROSSINI L’ITALIANA IN ALGERI-CRUDA SORTE
BELLINI SONNAMBULA-PRENDI L’ANELL TI DONO
DONIZETTI LA FAVORITA-O MIO FERNANDO
ROSSINI TANCREDI-DI TANTI PALPITI
MOZART LE NOZZE DI FIGARO-DOVE SONO I BEI MOMENTI
VERDI IL TROVATORE-STRIDE LA VAMPA
MOZART LE NOZZE DI FIGARO-PORGI AMOR
MOZART DON GIOVANNI-IL MIO TESORO
DELIBES LAKME’-DUETTO DEI FIORI
ROSSINI-LA PESCA DUETTO
27 GIUGNO
-PRISCILLA SAMMARTINO – ANANIA IRENE – MARTA DE MARINO – GIULIA MOSCATO – QIANJIN DING LI JUNTING – GIUSEPPINA BRUNO
-FRANCESCO SAGGIOMO (pianista).
SE AMOR T’INVITA
DONIZETTI POLIUTO-DI QUAI SOAVI LAGRIME
ROSSINI IL BARBIERE DI SIVIGLIA-UNA VOCE POCO FA’
ROSSINI-LA PASTORELLA
ROSSINI-LA SPERANZA
DONIZETTI LA FAVORITA-O MIO FERNANDO
VERDI-LA SEDUZIONE
PUCCINI MADAMA BUTTERFLY-ADDIO FIORITO ASIL
ROSSINI LA GAZZA LADRA-DI PIACER MI BALZA IL COR
DONIZETTI MARIA DI ROHAN AVVI UN DIO
RUBINSTEJN-NOC
DONIZETTI LUCIA DI LAMMERMOOR-SCENA DI LUCIA REGNAVA NEL SILENZIO
ROSSINI-L’ASIA IN FAVILLE
ROSSINI-DUETTO BUFFO DEI GATTI