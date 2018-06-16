Mercoledì musicali con il Conservatorio Musicale G.Martucci, fino al 27 giugno.

Di
Concetta Bottiglieri
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L’evento (Centro storico in concerto. I Mercoledì Musicali del Conservatorio “Giuseppe Martucci”) sta per giungere a termine con le ultime due date, mercoledì 20 giugno e mercoledì 27 giugno 2018.

 

IL PROGRAMMA:

20 GIUGNO

-MARGHERITA RISPOLI –  XIAO XIANG – SHI WANYUE – LUCIA TORTORA – GIUSEPPINA BRUNO LI YUAN LONG.

-LORENZO SCOPPETTA (pianista)

IL MIO TESOR

VERDI FALSTAFF-DAL LABBRO IL CANTO

ROSSINI  SEMIRAMIDE-BEL RAGGIO LUSINGHIER

MOZART  COSì FAN TUTTE-UN’AURA AMOROSA

BELLINI LA SONNAMBULA-AH, SE UNA VOLTA…AH NON CREDEA…AH NON GIUNGE

ROSSINI  L’ITALIANA IN ALGERI-CRUDA SORTE

BELLINI   SONNAMBULA-PRENDI L’ANELL TI DONO

DONIZETTI  LA FAVORITA-O MIO FERNANDO

ROSSINI TANCREDI-DI TANTI PALPITI

MOZART LE NOZZE DI FIGARO-DOVE SONO I BEI MOMENTI

VERDI  IL TROVATORE-STRIDE LA VAMPA

MOZART LE NOZZE DI FIGARO-PORGI AMOR

MOZART  DON GIOVANNI-IL MIO TESORO

DELIBES  LAKME’-DUETTO DEI FIORI

ROSSINI-LA PESCA DUETTO

27 GIUGNO

-PRISCILLA SAMMARTINO – ANANIA IRENE – MARTA DE MARINO – GIULIA MOSCATO – QIANJIN DING LI JUNTING – GIUSEPPINA BRUNO

-FRANCESCO SAGGIOMO (pianista).

SE AMOR T’INVITA

DONIZETTI POLIUTO-DI QUAI SOAVI LAGRIME

ROSSINI IL BARBIERE DI SIVIGLIA-UNA VOCE POCO FA’

ROSSINI-LA PASTORELLA

ROSSINI-LA SPERANZA

DONIZETTI LA FAVORITA-O MIO FERNANDO

VERDI-LA SEDUZIONE

PUCCINI  MADAMA BUTTERFLY-ADDIO FIORITO ASIL

ROSSINI  LA GAZZA LADRA-DI PIACER MI BALZA IL COR

DONIZETTI MARIA DI ROHAN AVVI UN DIO

RUBINSTEJN-NOC

DONIZETTI LUCIA DI LAMMERMOOR-SCENA DI LUCIA REGNAVA NEL SILENZIO

ROSSINI-L’ASIA IN FAVILLE

ROSSINI-DUETTO BUFFO DEI GATTI

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