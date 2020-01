Insieme per Sarno, venerdì 24 Maurizio Casagrande al Teatro Augusteo.

“Insieme per Sarno”. Il devastante incendio del monte Saretto che ha letteralmente distrutto ettari di vegetazione in una zona, peraltro, già colpita duramente dall’alluvione del 1998, ha dato vita ad un progetto di solidarietà il cui scopo è quello di organizzare una raccolta fondi per contribuire al recupero degli ingenti danni provocati dall’incendio, al ripristino della flora locale, contemplando anche alcuni interventi strutturali di tutta la sentieristica fino al Castello Feudale.

La Jannelli Communication lab, in collaborazione con alcune aziende del territorio attive e sensibili nell’ambito della sostenibilità ambientale, al fine di realizzare una raccolta fondi che possa agevolare il progetto organizzerà, il prossimo 24 gennaio 2020, uno spettacolo teatrale presso l’Augusteo di Salerno, dal titolo “Mostri a parte” che vedrà in scena l’attore Maurizio Casagrande anche autore e regista dello spettacolo.

I fondi raccolti, attraverso le aziende che collaboreranno in qualità di sponsor, saranno devoluti all’amministrazione di Sarno con un’erogazione che avverrà su cc bancario intestato direttamente al Comune di Sarno.