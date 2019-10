Sabato 5 Ottobre convegno presso il Centro Civico “Giancarlo Siani” in Piazza Municipio a Siano per dire ancora una volta No alla Gori per la gestione dell’acqua pubblica

Nuovo incontro per dire “No alla Gori” in favore della ripubblicizzazione del servizio idrico. Sabato 5 Ottobre, alle ore 18.30, presso il Centro Civico “Giancarlo Siani”, i comitati per l’acqua pubblica hanno organizzato un altro convegno dallo stesso titolo “Acqua Pubblica: Facciamo il punto”.

Interverranno: Franco Gioia, consigliere del Distretto Sarnese-Vesuviano EIC; Giuseppe Grauso del Coordinamento Campano Acqua Pubblica; Giorgio Marchese, Sindaco di Siano; Carmine Pagano, Sindaco di Roccapiemonte .

Per la quinta giornata il Giro “No Gori” fa tappa a Siano, dove tra disservizi cronici e gravi carenze idriche si farà luce sulle cause della mancanza di investimenti nonostante l’applicazione di tariffe tra le più alte d’Italia.

Contatti:

mail: info@francogioia.it

sito web: www.francogioia.it