Il Tempo nella Scienza e nella vita dell’Umanità, la Divagazione di Massimo Squillante a Palazzo Natella.

Sarò una lectio sul “tempo nella scienza e nella vita dell’umanità”, quella sviluppata dal professore Massimo Squillante, già prorettore dell’Università del Sannio, attualmente direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi DEEM, a cui è affidata l’apertura del nuovo ciclo di Divagazioni, questa sera, giovedì 23 gennaio alle ore 18 (ingresso libero), Palazzo Natella – McDonald’s Salerno.

Professore Ordinario di Metodi Matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presidente del Comitato scientifico di Futuridea Research and development center, Socio dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, classe delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e componente del Comitato Scientifico dell’AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali.

Un curriculum scientifico d’eccellenza, autore di numerose pubblicazioni di carattere internazionale sul tema delle procedure decisionali e della valutazione dell’incertezza. Ha tenuto seminari e conferenze su temi scientifici in Università in Italia e all’estero.

È rappresentante dell’Università del Sannio nel Consorzio CISA (Centro per gli studi attuariali), consulente scientifico del centro interdipartimentale di ricerca LUPT (Laboratorio di pianificazione urbana e territoriale) dell’Università di Napoli “Federico II” e coordinatore di Europe Direct Center-Lupt, Sannio Unity.

È redattore capo del Journal of dynamics of socio-economic systems. È membro del consiglio di amministrazione di: sistemi complessi e intelligenti; Rivista di economia e finanza matematica; Rivista elettronica di analisi statistica applicata: valutazione di sistemi e servizi di supporto alle decisioni; Journal of social housing.

Ha partecipato a progetti di ricerca che coinvolgono università nazionali e straniere e il Centro nazionale di ricerca ed è stato direttore di numerosi gruppi di ricerca locali e membro di numerosi comitati scientifici e di programma.

Parole chiave: decisioni, incertezza, diseguaglianze

Per esigenze organizzative e logistiche, per partecipare agli eventi della rassegna divagazioni è possibile prenotarsi alla mail operations@cclsrl.it

Per restare aggiornati, è possibile seguire anche la pagina Fb:

https://www.facebook.com/SalernoVittoriaSpazioCultura/