HoReCoast 2020, rinviata a novembre la fiera evento dedicata al mondo Horeca.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.6 del 23/02/2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 con conseguente riduzione di eventi pubblici e sociali su vaste aree del territorio nazionale, ed avendo a cuore in primis la salute di tutti gli espositori, i visitatori ed i relatori coinvolti nella fiera evento, il Consorzio HoReCoast ha deciso di rimandare al 10 e 11 novembre 2020 la fiera evento HoReCoast, originariamente in programma nei giorni 10 e 11 marzo 2020 presso l’Hotel Ariston di Paestum (Sa).

HoReCoast, sin dalla sua prima edizione, richiama aziende e visitatori da tutta Italia, e non solo. Pertanto, il senso di responsabilità nei confronti di tutti gli attori coinvolti nella manifestazione non ci permette di esporre tutti ad un possibile – seppur remoto – rischio.

Ci scusiamo del così poco preavviso, soprattutto in considerazione del coinvolgimento di oltre 140 aziende legate al mondo food, delle oltre 500 registrazioni già pervenute, della conferma ricevuta dai 30 relatori coinvolti nelle tavole rotonde, degli chef impegnati nei food lab e nel Concorso nazionale di Cucina, degli oltre 60 trainer previsti per i laboratori dell’arte bianca e del breakfast, dei 14 media partner e delle 16 Associazione di categoria ed Enti che hanno concesso il patrocinio alla manifestazione, ma l’evolversi degli avvenimenti verificatisi nelle ultime ore ci ha indotti a prendere tale decisione.

La fiera evento HoReCoast è rimandata al 10 e 11 novembre 2020 (salvo diverse disposizioni), sempre presso l’Hotel Ariston di Paestum (Sa). Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della fiera evento: sito web www.horecoast.it e fan page https://www.facebook.com/Horecoast/.