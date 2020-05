Festa della mamma solidale con Raggi di sole.

Una festa della mamma solidale per “Raggi di Sole”. L’associazione di donne malate di tumore lancia un’altra campagna di generosità attiva. Contribuendo con una donazione minima riceverai un’originale t-shirt disegnata dall’artista Antonio Boffa con il ricavato verranno prodotte mascherine e bandana da donare ai bambini in terapia oncologica.

“Raggi di Sole nasce per iniziativa della Presidente Lucia Lodi e di un gruppo di amici che si sono affiancati a lei, (Giovanna Albano, Edelweiss Consalvo, Rosaria De Caro, Mariagrazia Mastrolia, Vincenzo Carusi Abbamonte, Flavio Gioia, Arturo Calabrese). Raccoglie donne con patologia tumorale e volontari animati dal desiderio di offrire sostegno psicologico e pratico a chi combatte con il cancro, con particolare riguardo per donne e bambini. Tra le iniziative più rilevanti degli ultimi tempi la creazione di sale di bellezza nei reparti oncologici per aiutare le donne in terapia a coltivare il proprio aspetto e la distribuzione di mascherine griffate a favore di medici ed infermieri impegnati in prima linea contro il Covid-19.

In occasione della Festa della Mamma, al tempo del Coronavirus, il sodalizio ha organizzato la realizzazione speciale di magliette impreziosite da un originale disegno dell’artista Antonio Boffa che ha sviluppato il tema della “Metamorfosi”.

Fino al 31 maggio, con una donazione minima a favore dell’associazione, si potrà ricevere gratuitamente in tutta Italia, al proprio domicilio, la t-shirt “La Metamorfosi”. Tutti i dettagli sono reperibili sulle nostre pagine facbook ed instagram , è possibile anche ritirarla personalmente presso lo “Store Gioia” in piazza della repubblica, 11 – Eboli (sa)

Antonio Boffa, autore d’immagini per l’editoria dell’infanzia, pittore, ceramista, grafico ha colto l’attimo nel quale il bruco diventa farfalla. E’ una condizione di passaggio che l’intera umanità sta sperimentando in questo momento storico ma che al tempo stesso ben rappresenta la lotta delle donne malate di tumore per uscire dal bozzolo della paura e ritrovare la meravigliosa bellezza della vita.

“Il ricavato della vendita di queste t-shirt – annuncia la Presidente di Raggi di Sole Lucia Lodi – sarà consegnato ai diversi artigiani che hanno aderito all’iniziativa, per la realizzazione di bandane e mascherine da donare ai piccoli pazienti dei reparti oncologici della Campania. Dalla sofferenza cerchiamo di far emergere bellezza e voglia di vivere. E’ un modo meraviglioso per vivere la Festa della Mamma”.

“La Metamorfosi” è solo il primo passo di un programma solidale dedicato all’emancipazione femminile. E’ in fase di progettazione una pubblicazione per l’infanzia, sempre illustrata da Antonio Boffa, che aiuti le bambine a coltivare il proprio potenziale e realizzare i propri sogni: meno fiori, e più titoli che raccontano di dottoresse, biologhe marine, educatrici, scrittrici, scalatrici di montagne, etc. affinché si pianti il seme di un futuro solidale e felice.