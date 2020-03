Coronavirus, rinviata Fiera del Crocifisso Ritrovato.

L’edizione 2020 della Fiera del Crocifisso Ritrovato, la XXX, organizzata dalla Bottega San Lazzaro e in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2020, a causa dell’emergenza Covid-19 è stata rinviata a data da definirsi. “Ritorneremo presto per abbracciarci nuovamente e partecipare tutti insieme a questo evento – spiega Chiara Natella, responsabile organizzativo dell’evento – gli artisti da tutta Italia che partecipano alla Fiera nell’importante traguardo del trentennale sono nelle stesse difficoltà ed hanno altrettanta voglia di fare ancora meglio. Alla ripartenza avremo un edizione ancora più ricca. Non molliamo, non ci arrendiamo, continueremo a programmare un manifestazione che vanta tre decenni di storia. La nuova data è ovviamente subordinata al termine dell’emergenza Coronavirus che il Paese sta vivendo”.

