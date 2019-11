Cori d’Artista, presentazione a Palazzo di Città.

Venerdì 15 novembre, alle ore 10.30, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Mariarita Giordano, si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna corale “Cori d’Artista”.

L’evento si svolgerà il 23 novembre presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno e lungo le vie della città e consisterà nella presentazione di diverse corali salernitane e di altre città italiane, per valorizzare e far avvicinare il pubblico alla musica corale e per rendere ancor più magiche ed emozionanti le installazione delle luminarie.

L’iniziativa è in collaborazione con il Comune di Salerno, Assessorato alle Politiche Giovanili e all’Innovazione, con i Centri Verrengia ed ha il patrocinio morale dell’ARCC (Associazione Regionale Cori Campani).

I concerti si svolgeranno al Salone dei Marmi del Comune di Salerno a partire dalle ore 16:30. Dopo le esibizioni all’interno del Palazzo di Città, a partire dalle ore 21:00, si prevedono le performance corali itineranti tra le installazioni di Luci D’Artista, in alcuni punti della città (Piazza Portanova, Piazza Flavio Gioia, Villa Comunale).

Formazioni Corali partecipanti alla I° edizione di Cori d’Artista:

– CoroPop di Salerno, diretto dal M° Ciro Caravano

– CoroPop di Salerno Junior, diretto dal M° Lucia Sacco

– Coro Joyfull Singers – Sapri (SA) – diretto dal M° Elena Spano

– Coro Entropie Armoniche – Roma – diretto dal M° Claudia Gili

– Coro Voci di Pace – Spezzano Albanese (CS) – diretto dal M° Emanuele Armentano

– Coro Notevolmente – Roma – diretto dal M° Marco Schunnach.