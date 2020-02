Bullismo, cyberbullismo e incomunicabilità, incontro all’Accademia Grassi venerdì 7.

Il programma di appuntamenti del salotto culturale di febbraio presso l’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di via Porta Elina (Piazza Portanova) a Salerno, prende il via venerdì 7 febbraio alle ore 18.00 con una conferenza sul tema “Contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo per un’educazione paritaria”, a cura di Maria Rosaria Meo, Consigliera della Consulta Femminile della Regione Campania. Raffaella Grassi, presidente dell’Accademia Alfonso Grassi, terrà una relazione su “Il problema della (non) comunicazione nella società moderna”.

A seguire il musical “Bullismo & Cyberbullismo”, da un’idea del Maestro Angelo Russo, docente di canto presso i Licei Musicali e direttore della scuola di canto e di musica “Sound Music Studio” di Salerno. Ad esibirsi saranno gli allievi della scuola: Alessandra Sessa, Anna Rienzi, Chiara Landi, Francesca Lettieri, Luigi Piero De Angelis, Caterina Fortunato.

L’incontro terminerà con un’iniziativa benefica: saranno sorteggiati i biglietti a premi della “Befana della solidarietà 2020”, con il ricavato della raccolta fondi che andrà a finanziare il Pranzo di San Valentino organizzato dall’Accademia Grassi per i senza fissa dimora ospiti della Mensa dei poveri San Francesco, gestita da Mario Conte. (Via D’Avossa /Zona Carmine). In quella occasione, il 14 febbraio i soci dell’Accademia, artisti, poeti, cantanti, musicisti, offriranno anche un momento conviviale agli ospiti della mensa solidale.