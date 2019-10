Corbella Experience

Benvenuto Autunno: il primo appuntamento con Giovanna Voria, tra castagne e finocchietto selvatico

13 ottobre 2019, ore 10

Agriturismo Corbella – Cicerale (SA)

Sarà dedicato all’autunno, ai suoi colori ed ai suoi sapori, il primo appuntamento di “Corbella Experience”, iniziativa firmata dalla cuoca cilentana Giovanna Voria, ambasciatrice del Cilento e della Dieta Mediterranea.

Una domenica al mese per vivere, in mezzo alla natura incontaminata dell’Agriturismo Corbella di Cicerale nel Cilento, una giornata all’insegna del buon cibo, con passeggiate, riflessioni e laboratori.

“Ci stiamo allontanando dall’origine del cibo che portiamo in tavola, non solo non sappiamo come sono preparati i piatti che consumiamo, ma finiamo per ignorare i contesti in cui certi prodotti nascono e crescono. Questi appuntamenti saranno occasione per nuove consapevolezze, oltre che per scoprire curiosità del mondo rurale e conoscere ricette semplici per mangiare meglio”, racconta Giovanna.

Domenica 13 ottobre, alle ore 10, il raduno avverrà alla fontana delle Nocelle a Cicerale, per poi vivere una passeggiata in un castagneto per la raccolta dei primi frutti. Dopo un’oretta, nella Valle di Corbella, sarà la volta della scoperta del finocchietto selvatico.

La cuoca cilentana, profonda conoscitrice delle piante selvatiche, svelerà tutti i modi per poterlo conservare ed utilizzare.

Seguirà un momento didattico, sulla terrazza coperta di Corbella, con ulteriori curiosità, dando a tutti la possibilità di confrontarsi.

Durante l’aperitivo sarà mostrata la preparazione della tipica oliva Salella ammaccata, tipicità cilentana divenuta Presidio Slow Food.

Tante le erbe spontanee che caratterizzeranno il pranzo, assieme a formaggi e salumi locali. Non mancherà la rinomata insalata mediterranea con uva e fico bianco del Cilento, nonché i ceci di Cicerale.

E attorno al fuoco del camino di Corbella, andranno in scena i “fattarielli” che scandivano la vita contadina. Quando non c’erano tv e mezzi di comunicazione, la fantasia galoppava creando momenti di indimenticata convivialità.

I prossimi appuntamenti di “Corbella Experience”:

Domenica 17 novembre, ore 10

Passeggiata in campagna e raccolta di corbezzoli e melagrane

Preparazione live di una ricetta salata con melagrane

Pranzo a base di prodotti tipici locali stagionali e “fattarielli” attorno al camino

Domenica 8 dicembre, ore 10

Laboratorio di pasticceria tipica tradizionale e i “fattarielli” di Natale

Presentazione di Rosmarinonews.it e Video Story 10 anni

“Buon compleanno Rosmarino: una storia di passione dalla terra al web”

Pranzo conviviale a base di prodotti tipici locali di stagione e di ceci di Cicerale

Domenica 22 gennaio, ore 10

Passeggiata in campagna e raccolta del mirto selvatico

Laboratorio sul mirto: come conservarlo in salamoia, sciroppato, secco e come realizzare il liquore

Pranzo a base di prodotti tipici locali stagionali e “fattarielli” attorno al camino

Il costo delle domeniche in programma presso l’Agriturismo Corbella di Cicerale (SA), nel Cilento, è di 30 euro a persona (laboratorio, escursione, pranzo e bevande incluse).

Il calendario si svolgerà come programmato solo al raggiungimento minimo di partecipanti per appuntamento: 20 persone.

Per prenotazioni:

Agriturismo Corbella – Località Viscigline Val Corbella – Cicerale (SA)

0974.834511 335.1410567

info@agriturismocorbella.it