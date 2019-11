Arteclatè, l’arte incontra la cucina al Museo di Pontecagnano.

Il brand Artèclaté , in collaborazione con l’APS “Paesaggi Narranti” , con Legambiente- Circolo Occhi Verdi, Centro Commerciale Naturale – Io C’entro, d’ intesa con il Museo Archeologico Nazionale “Etruschi di frontiera” di Pontecagnano e con il patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano, ha predisposto l’organizzazione dell’evento culturale “Arte e Cucina – Galleria d’arte diffusa” , che si svolgerà nel periodo compreso tra il 18 novembre 2019 ed il 14 gennaio 2020.

Il brand Artèclaté realizza le sue iniziative in luoghi insoliti, dove l’arte può “esplodere”, può trasmettere il suo messaggio, si può esprimere travalicando i luoghi tradizionalmente deputati a questo.

Uno spazio insolito di espressione dove stimolare le forme di creatività.

Come insoliti e non tradizionali sono i luoghi che ci ospitano.

La III Edizione di Artéclaté prova a coniugare due spazi di creatività: quello dell’arte pittorica, della scultura, della moda, della danza, con i luoghi della cucina, dove gli chef creano le loro opere gastronomiche.

Le opere degli artisti e quelle degli chef dialogheranno tra di loro in 16 serate speciali, una per ogni locale, in cui i ristoratori accoglieranno nei loro luoghi creativi gli ospiti, realizzando una cena ad un prezzo sociale di 10 euro. Le opere d’arte invece saranno ospitate per l’intera durata dell’evento, 18 novembre 2019 ed il 14 gennaio 2020, creando una “Galleria d’arte diffusa”.

L’evento si svilupperà in concomitanza con le numerose iniziative culturali ed artistiche organizzate dalla direttrice del Museo Archeologico Nazionale, Dr.ssa Luigina Tomay e dall’Associazione delle Artiste Ceramiste Pandora , creando, così, una offerta integrata sul territorio.

Ci auguriamo che come già avvenuto nelle precedenti edizioni di Artèclaté l’iniziativa serva a recuperare il senso di comunità, a favorire la potenza comunicativa dello stare insieme, gli scambi di vedute, le critiche, i commenti, i suggerimenti, la costruzione di reti umane.

brochure1 (web) arte e cucina