Rito di Apertura Virtuale del Santuario della Madonna delle Galline.

Com’è noto, l’emergenza sanitaria in corso, con le prescrizioni disposte dai Decreti

governativi e dalle Ordinanze regionali ad essa relative, ha impedito lo svolgimento dei

festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline.

Come vi abbiamo comunicato qualche giorno fa dunque, tutte le celebrazioni previste

tradizionalmente in occasione della Festa della Madonna delle Galline sono state

annullate.

Tuttavia, d’intesa con la Curia, l’Arciconfraternita, custode del culto in onore di Santa

Maria Incoronata del Carmine detta delle Galline, ha inteso programmare alcuni

momenti di preghiera che potessero supplire, per come e quanto possibile, alla

mancanza dei festeggiamenti veri e propri. Per noi è il tentativo di portare un po’ di

conforto spirituale nelle case dei Paganesi e dei devoti, in un periodo assai difficile

come quello che stiamo attraversando.

Dunque, come promesso, proveremo comunque a vivere questo tempo di festa,

sebbene nelle forme di una spiritualità più intima vissuta nelle nostre case e insieme

alle persone con cui stiamo condividendo questo tempo di isolamento e di

distanziamento.

Domani, VENERDÌ, avremmo dovuto aprire le porte del Santuario e dare inizio ai

festeggiamenti. Non potremo farlo fisicamente ma possiamo farlo in comunione di

spirito.

Per questo abbiamo programmato di pubblicare online sulla pagina Facebook

ufficiale dell’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, alle 18.00 in punto di

domani, un video con il RITO DI APERTURA VIRTUALE DEL SANTUARIO, presieduto da

S.E. il Vescovo della Diocesi di Nocera Sarno Mons. Giuseppe Giudice.

Ovviamente, nel rispetto delle normative vigenti, il Santuario resterà chiuso e non sarà

in nessun modo possibile accedervi. Non è possibile prevedere la presenza di

fotoreporter o giornalisti.

L’invito che vi rivolgiamo è a vivere questo momento di preghiera e di raccoglimento

nella vostra Chiesa domestica, “perché – come ci ricorda Gesù nel Vangelo – dove sono

due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Nelle prossime ore vi daremo notizia di altri momenti che stiamo provando ad

organizzare.