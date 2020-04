Coronavirus, Ventura (Verdi) per la riapertura dei mercati rionali.

dal Consigliere Comunale dei Verdi Giuseppe Ventura riceviamo e pubblichiamo

Il sottoscritto Consigliere Comunale Ventura Giuseppe, Capogruppo dei Davvero Verdi, chiede con urgenza di intervenire per la riapertura dei MERCATI RIONALI suggerendo l’orario mattutino dedicato al genere alimentare e le ore pomeridiane a quello vestiaro e merceologico.

E proponendo, altresì, di tracciare un percorso obbligatorio a senso unico per l’ingresso e l’uscita dalle aree degli stessi, che verrebbe evidenziato con apposita segnaletica. Tale proposta a mio awiso lascerebbe maggiore spazio agli esercenti del settore e

rientrerebbe,oltretutto,tra le norme adottate per il contenimento del Covid-19, insieme all’uso obbligatorio -per tutti- di guanti e mascherine.

Facendo leva sull’attenzione e la dedizione profuse dalle SS.LL. in relazione alle tante problematiche sorte in seguito al Coronavirus attendo con fiducia l’accoglimento della proposta e saluto cordialmente