Coronavirus, dall’ACI Salerno raccolta fondi per il Ruggi.

In questo momento così difficile e delicato vissuto da tutta la popolazione, l’Automobile Club Salerno ha deciso di offrire un sostegno concreto a coloro che maggiormente si stanno impegnando in prima linea per per combattere il Covid-19.

Abbiamo condiviso con la Direzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona – Scuola Medica Salernitana – di organizzare una raccolta di fondi per le esigenze correlate all’emergenza CORONAVIRUS.

Abbiamo già concordato con l’Azienda ospedaliera che i contributi degli automobilisti salernitani saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature, dispositivi, beni e servizi e per la realizzazione di iniziative necessarie a migliorare le attività di cura e di assistenza ai pazienti COVID-19.

Invitiamo dunque gli automobilisti, i Soci Aci, i dipendenti dell’Automobile Club, i Consiglieri e i Revisori, il personale e i collaboratori delle Delegazioni Aci, delle Agenzie Sara Assicurazioni, degli Aci Point, dei Centri di Soccorso Stradale Aci Global, delle Autoscuole Aci Ready2go a versare il loro contributo – entro il prossimo 8 maggio 2020 – sul conto corrente dedicato dell’Automobile Club Salerno:

Codice Iban: IT86X0837815201000000405930

Causale: Covid19

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno (Madre Teresa di Calcutta).

C’è bisogno del sostegno di tutti, anche con un piccolo contributo.

Grazie per tutto quello che potrete fare. Vi terremo aggiornati sulle somme raccolte e sul versamento effettuato.

Per info e dettagli:

segreteria@salerno.aci.it

tel. 089 232339