Due vittime e 76 guariti da coronavirus ieri in Campania: così i dati diffusi dall’Unità di crisi.

Il totale dei positivi sale a 4.723 su 155.842 tamponi eseguiti. Il totale dei deceduti è di 403, quello dei guariti 2.947.

Ecco il riparto per provincia. Napoli: 2.583​(di cui 979 in città e 1604 in provincia); Salerno: 675; Avellino: 528; Caserta: 452; Benevento: 200. Altri in fase di verifica Asl: 285. (ANSA)