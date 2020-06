Coronavirus, aggiornamento, in Campania 4.822 contagiati e 425 decessi.

Cinque vittime e 51 guariti da coronavirus ieri in Campania, nella stessa giornata che per la prima volta ha fatto registrare zero nuovi positivi: così i dati dell’Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa.

Il totale dei positivi è di 4.822 su 212.486 tamponi, quello dei deceduti sale a 425 e quello dei guariti a 3.623.

Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.625 (di cui 1.003 nel capoluogo e 1.622 nell’hinterland); Salerno: 687; Avellino: 547; Caserta: 462; Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl: 292. (ANSA)