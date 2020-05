Sette nuove vittime e 141 guarigioni da coronavirus in un giorno in Campania: sono i dati dell’Unità di crisi aggiornati alla mezzanotte scorsa.

Il totale dei positivi è 4.562 su 105.399 tamponi, quello delle vittime 386 mentre i guariti salgono a 2.164.

Ecco il riparto per provincia di contagi. Napoli: 2.514 (di cui 952 in città e 1562 nell’hinterland); Salerno: 664; Avellino: 486; Caserta: 429; Benevento: 189; altri in fase di verifica Asl: 280.

