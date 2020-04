Coronavirus, aggiornamento, in Campania 4.349 casi.

Sette vittime e 58 guariti ieri in Campania nell’ambito dell’emergenza Covid: sono i dati, aggiornati alla mezzanotte scorsa, diffusi dall’Unità di crisi regionale.

Il totale dei positivi sale a 4.349 su 68.727 tamponi eseguiti.

I morti sono 352 e i guariti 1.120. Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.389 (di cui 894 nel capoluogo e 1495 in provincia); Salerno: 652; Avellino: 440; Caserta: 416; Benevento: 177. Altri in fase di verifica Asl: 275. (ANSA).