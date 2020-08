Coronavirus, aggiornamento 21 agosto, 68 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Altre 68 persone sono state trovate positive al Covid oggi in Campania. Di queste 68 quindici sono provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro.

Oggi in Campania sono stati “processati” 3475 tamponi. E’ quanto rende noto l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19.

Dall’inizio dell’emergenza i positivi in Campania sono 5523 a fronte di 375083 tamponi analizzati nei vari centri della Campania.

Nella giornata di oggi sono tre i pazienti guariti; nessun decesso.

Il totale guariti è dunque di 4348 (di cui 4.338 completamente guariti e 10 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). (ANSA).