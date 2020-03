Anche Federmanager Salerno sostiene il Ruggi d’Aragona

Deliberato un contributo economico per l’emergenza COVID-19

L’emergenza Covid-19 ha, nelle ultime settimane, messo a dura prova il sistema sanitario regionale e di recente anche l’intero territorio provinciale. Ciò a causa dell’incremento, purtroppo previsto, del numero dei contagiati e dalla preoccupazione che lo stesso continui a crescere.

La Federmanager Salerno, associazione dei Dirigenti Industriali, non poteva rimanere indifferente a questo scenario e, se da un lato sta già pianificando una serie di iniziative utili al rilancio delle imprese da attuarsi non appena lo scenario pandemico consentirà di operare in tal senso, ha inteso rispondere fin da subito alle esigenze delle strutture sanitarie locali.

Pertanto, rispondendo all’appello della struttura del Ruggi d’Aragona, il consiglio direttivo ha deliberato un contributo economico per l’acquisto di apparecchiature e strumenti utili a fronteggiare l’emergenza.

Per Federmanager Salerno è indispensabile contribuire al superamento della crisi attraverso un aiuto concreto a tutela della salute dei cittadini e lavorare sin da subito ad un piano di interventi per il prossimo rilancio delle attività economiche e produttive del territorio salernitano fortemente segnato dall’emergenza.

#andratuttobene