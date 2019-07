Trading efficace sul Forex con coppia di valute EUR/USD.

Gli investitori scelgono di scambiare forex per una varietà di motivi diversi e questo perché questo mercato finanziario ha molti vantaggi da offrire. Con migliaia di miliardi di dollari USA negoziati su base giornaliera – si può dire che il mercato forex manterrà la sua non equilibrata popolarità per molti anni a venire. Scopri di seguito maggiori informazioni sulla coppia di valute EUR/USD – e come puoi negoziarla in forex in modo efficiente.

La coppia di valute Euro/Dollaro USA

La coppia di valute EUR/USD indica quanti dollari USA (la valuta di quotazione) sono necessari per acquistare un singolo euro (la valuta base). Il suo valore è quotato come 1 euro per x dollari USA. Poiché la coppia valutaria rappresenta due delle più importanti economie mondiali – gli Stati Uniti e l’Eurozona – la coppia EUR/USD sta godendo di un alto livello di popolarità tra i trader. È considerata la coppia più scambiata nel mercato dei cambi e rappresenta il 30% del fatturato giornaliero. Questa coppia è particolarmente interessante grazie alla sua elevata disponibilità di liquidità e al basso livello di spread.

Il tasso di interesse gioca un ruolo importante nel valore delle due valute. La Federal Reserve (FED) controlla e determina il tasso di interesse del dollaro statunitense, mentre la Banca Centrale Europea (BCE) gestisce e regola la politica monetaria dell’Eurozona. Il differenziale dei tassi di interesse, noto anche come IRD, misura la differenza dei tassi di interesse tra le due valute ed è utilizzato come strumento chiave per i carry trade.

Suggerimenti utili per negoziare il forex in modo efficiente con la coppia valutaria EUR/USD

Ci sono numerosi modi per fare trading sul mercato. Incontrerai un’abbondanza di strategie, informazioni, storie o leggende – tutto a portata di click. Tuttavia, tieni presente che non esiste un sistema vincente quando si tratta di forex trading, ma ci sono alcuni passi che puoi seguire per massimizzare le tue possibilità di ottenere profitti. Qui ci sono alcuni consigli essenziali:

Fai trading con un broker di qualità . L’ambiente di trading in cui si eseguono le operazioni deve essere user-friendly, sicuro e professionale. Il mercato dei cambi è estremamente complesso e senza l’attrezzatura adeguata, non sarai in grado di ottenere i migliori risultati. com è un broker online che offre tutti i servizi necessari per negoziare la coppia EUR/USD e molti altri strumenti. Con il centro formativo completo che fornisce, così come la marea di strumenti, spread stretti, commissioni trasparenti e l’esecuzione immediata – sarai in grado di crescere e sperimentare il più grande potenziale delle tue operazioni.

La linea di fondo

Il Foreign Exchange è il gigante di tutti i mercati finanziari e si può sperimentare il suo potenziale negoziando la coppia valutaria EUR/USD. In questo articolo, abbiamo elencato i principali fattori che ti aiuteranno a negoziare la coppia EUR/USD nel modo più efficiente. Se rimani coerente e concentrato – vedrai e godrai la bellezza del forex trading.