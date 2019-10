Tavola rotonda alla CCIAA di Salerno con Gal Terra è Vita per discutere di sviluppo nell’area Mediterranea

“Logistica e Reti del Mediterraneo”: alla Camera di Commercio di Salerno l’incontro con i rappresentanti del Gal “Terra E’ Vita” per dibattere su sviluppo territoriale e opportunità di crescita occupazione nel Meridione e nell’Area Mediterranea

Un incontro per guardare al futuro: il futuro del Meridione, della Regione Campania e in particolare del territorio appartenente al GAL “Terra E’ Vita”. Titolo della tavola rotonda tenutasi martedì 1 ottobre presso la Camera di Commercio di Salerno “Logistica e Reti del Mediterraneo – Scenari futuri e possibili evoluzioni”, nel corso del quale si sono confrontati operatori del settore per verificare le concrete opportunità di sviluppo agroalimentare e turistico.

“L’incontro di oggi – ha dichiarato il Presidente del Gal “Terra e’ Vita” Franco Gioia – è una conferma del ruolo del Gal sul territorio. Non solo Piano di Sviluppo Rurale, ma anche uno sguardo all’area, che per conformazione geografica è quasi naturale: il Mediterraneo. Abbiamo intenzione di promuovere progetti nell’area Eeuromed ed avviare un dialogo costruttivo con i paesi mediterranei. Non a caso siamo partner della cciaa italo-maltese ed intendiamo fare in modo che le nostre aziende possano avere delle opportunità importante in quel paese”.

Le ultime iniziative del gal, infatti, vanno tutte in questo senso:

Una rete dei Gal italiani, in grado di far sentire la voce dei territori alle istituzioni;

Attività e partnership per progettazione europea anche in riferimento al fenomeno dei cambiamenti climatici. Questi temi, sono stati recentemente affrontati nell’incontro “Spazio Campania”, tenutosi la scorsa settimana a Milano. Ed altri sono in programma a dicembre, sempre a Milano, sui distretti agroalimentari, le potenzialità della blockchain applicata alla tracciabilità delle produzioni.

“Tutto questo – conclude Gioia – richiede un grande lavoro ma tutto lo staff del Gal, a partire dal sottoscritto, nella qualità di presidente, è impegnato per il raggiungimento degli obiettivi. Ovviamente non trascureremo nemmeno le opportunità della Zes che riguarda i territori di Fisciano e Mercato San Severino”.

L’incontro alla Camera di Commercio di Salerno ha visto la partecipazione di illustri relatori con le conclusioni di Andrea Cozzolino, Eurodeputato vice Presidente Commissione per lo Sviluppo Regionale e Luca Cascone, presidente della Commissione Urbanistica, lavori pubblici e trasporti della Regione Campania.

Contatti:

mail: info@galterraevita.eu

mail: press@galterraevita.eu

www.galterraevita.eu – www.francogioia.it