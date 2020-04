Tabacco, Accordo BAT e Ministero per l’Agricoltura.

“E’ una buona notizia in tempo di crisi l’Accordo tra la multinazionale BAT ed il ministero per l’Agricoltura che riguarda l’acquisto di tabacco Italiano”, è stato il primo commento di Alessandro Mastrocinque, Presidente della CIA Campania, sull’accordo annunciato da British American Tobacco Italia, Bat, che prevede l’acquisto di 7000 tonnellate di tabacco green in foglie per l’anno 2020″.

“L’impegno di Bat di continuare ad acquistare tabacco Italiano – prosegue Mastrocinque – va nella giusta direzione e fornisce un minimo di serenità ai tanti agricoltori che continuano a produrre tabacco di qualità in Campania. È un risultato anche merito dell ’impegno della ministra Teresa Bellanova alla quale va il nostro ringraziamento.

La Campania con più di 1300 produttori e 3500 ettari di superficie resta tra le principali regioni per la produzione di tabacco.