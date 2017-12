Sicme Energy e Gas, azienda leader nella vendita di gas e power, ha preso parte all’assemblea dell’associazione territoriale Confcommercio Vietri Sul Mare, per confermare la propria disponibilità di impresa al fianco dell’imprenditoria locale.

L’assemblea ha eletto come presidente Carlo De Felice, titolare di Palazzo Suriano e i 12 componenti il Consiglio direttivo: Antonio Di Mauro, Ristorante “U chevalier”; Ilaria De Piano, Duerelais Casa vacanze; Andrea Senatore, Hotel la Lucertola; Mariano De Leo, Hotel la Voce del Mare; Alberto Lucioli, Bar Kaktus; Giuseppe Zaccaria, Ristorante dal Pescatore; Marco Nicolao, Agritursmo Cavaliere dei Conti; Mario Pisapia, Gioielleria Logika Gioielli; Nicola Gregorio, Lido la Ciurma; Patrizia Malanga, Le Vigne di Raito; Sergio Arciulo, It Service; Aurelio Ascione, Kallion Abbigliamento.

“Vietri sul Mare apre le porte della Costiera amalfitana, dove Sicme Energy e Gas è radicata da anni non solo per le forniture ad imprese e famiglie, ma anche come azienda attenta alle esigenze del territorio nelle sue molteplici espressioni di comunità vocata al turismo, settore per il quale immaginiamo sempre nuove opportunità da realizzare in sinergia, come ad esempio l’installazione di colonnine per le auto e bici elettriche”, ha detto l’amministratore delegato Pierluigi Punzi.