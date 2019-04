Riprende quota l’industria campana, in crescita sia per fatturato sia per numero di addetti.

Crescono dell’11,8% e del 7,1% il fatturato e gli addetti di pmi e grandi imprese della Campania nell’anno fiscale 2017: 83,2 miliardi realizzati con 307mila addetti da 7.169 società di capitali con sede legale nella regione e fatturato/ricavi tra i 2 milioni e i 2,3 miliardi di euro. È quanto emerge in anteprima dall’inchiesta condotta dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved, la data driven company italiana. I dati di fatturato e addetti sono positivi per tutte le province: Napoli 48,3 miliardi (+12,7%) con 183.459 addetti (+6,6%), Salerno 14,3 miliardi (+11,3%) con 52.044 addetti (+8,6%), Caserta 14,1 miliardi (+10,9%) con 43.362 addetti (+5,9%), Avellino 4,1 miliardi (+9,3%) con 19.763 addetti (+12,3%), Benevento 2,3 miliardi (+5,3%) con 8.373 addetti (+3,4%).

Come lo scorso anno è ancora il settore Moda il più “performante” della Campania: il 94,8% di pmi e grandi imprese classificate per codice Ateco ha registrato un Roe positivo; seguono Sistema Casa (93,9%), Agroalimentare (92,9%), Commercio (92,2%), Metalli (92,2%), Ambiente (90,3%), Turismo (90,2%), Servizi innovativi (89,9%), Informazione ed Intrattenimento (89,5%), Meccanica (89,5%), Logistica e Trasporti (89,5%), Costruzioni/Edilizia (89,1%), Chimica e Farmaceutica (88,2%), Ristorazione (87,6%) Energia e Utility (87,3%), Sanità (86,2%), Vitivinicoltura (69,2%).

Tutti i dati dell’inchiesta saranno comunicati in esclusiva il 2 maggio a Napoli in occasione della 2a edizione di Industria Felix – La Campania che compete, in programma dalle ore 17,00 nell’Auditorium di Città della Scienza. Nella circostanza Regione Campania presenterà in anteprima le ultime misure messe in campo dall’Amministrazione regionale per favorire lo sviluppo economico delle imprese campane e il programma delle attività che si stanno realizzando per completare l’attivazione della “ZES Campania”. La Zona Economica Speciale campana rappresenta una grande opportunità di crescita per le imprese, un importante strumento per attrarre investimenti industriali e logistici e soprattutto l’occasione per incrementare l’occupazione in un ambito fortemente innovativo e strategico.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine con il cofinanziamento di Regione Campania e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in collaborazione con Università LUISS Guido Carli, Cerved, Associazione culturale Industria Felix, con i patrocini di Confindustria, Confindustria Campania, Ansa (media partner) e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia e M.Car.