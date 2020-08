Poste, aperti 283 uffici postali a Salerno e Provincia ad agosto.

Nei giorni a ridosso di Ferragosto, Poste Italiane non va in vacanza. Nella provincia di Avellino, l’Azienda – che non si è mai fermata neanche durante il lockdown imposto dalla diffusione del virus Covid-19 – mette a disposizione di residenti e turisti 283 uffici (l’elenco completo è consultabile sul sito internet www.poste.it).

Dislocati su tutto il territorio urbano e su quello della provincia, inoltre, sono a disposizione dei cittadini 161 ATM Postamat, che consentono, oltre al prelievo di denaro contante, di effettuare numerosi altri servizi come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. Tutti gli sportelli automatici di Poste Italiane possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori di carte Postepay ma anche dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali.

A beneficio di tutti coloro che volessero pianificare gli impegni della giornata con la certezza di svolgere le operazioni postali previste in un determinato orario, in 49 uffici postali della città è possibile prenotare il proprio turno allo sportello acquisendo un ticket elettronico tramite WhatsApp e l’app “Ufficio Postale”, direttamente dal cellulare, o dal computer, sul sito web www.poste.it. Utilizzando l’app “Ufficio Postale” e il sito www.poste.it è possibile scegliere l’ora esatta del proprio turno, prenotando sia per il giorno stesso sia per quello successivo.

Richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico, proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket. A quel punto, digitando il nome del Comune, l’indirizzo e il numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente il relativo codice. Negli uffici in cui il servizio è disponibile, inoltre, sempre in modo contingentato e in relazione agli spazi disponibili nelle sale al pubblico, è nuovamente possibile attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali. Per facilitare la gestione e l’utilizzo degli spazi, negli uffici abilitati è stata predisposta una segnaletica orizzontale che indica alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e sicura e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento interpersonale.

Poste Italiane coglie l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuale e di rispettare tutte le indicazioni volte a contenere la diffusione del virus.