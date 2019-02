Pidmed Digital Cafè, seminari gratuiti per artigiani, pmi e professionisti, presentazione martedì 26 alla Camera di Commercio.

Martedì 26 febbraio 2019, alle ore 11:00

Camera di Commercio di Salerno

Via Generale Clark, 19/21 – Salerno

presentazione di

Digital Cafè, 20 seminari gratuiti rivolti ad artigiani, imprenditori e professionisti makers per introdurli alla trasformazione digitale 4.0.

I seminari proposti andranno dalle tecnologie più interessanti di fabbricazione digitale inserite nel Piano Industria 4.0. ai percorsi che le aziende devono affrontare per la trasformazione digitale dei loro processi e prodotti.

Programma di eventi gratuiti per l’annualità 2019 organizzate dal Centro per l’Artigianato digitale in collaborazione con PIDMed rivolte alle aziende iscritte alla CCIAA Salerno.

Intervengono:

Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno e Vicepresidente Vicario di Unioncamere Nazionale.

Alex Giordano, Università Federico II di Napoli e Direttore Scientifico del progetto PIDMed, che racconterà della Quarta Rivoluzione Industriale e del concetto di impresa 4.0 per le piccole e medie imprese.

Amleto Picerno Ceraso, Fondatore di Medaarch ed esperto di Additive Manufacturing e Digital

Innovation, che illustrerà il programma delle attività formative che si terranno al Centro per l’Artigianato Digitale sito a Cava de’ Tirreni.