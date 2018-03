Pasqua, sarà sold out in Campania, gettonatissime Napoli, Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana.

La Pasqua “bassa” non ferma i turisti stranieri che più degli italiani affolleranno gran parte delle maggiori località turistiche della Campania e del Meridione. I dati del Centro Studi Turistici, annunciano secondo l’Osservatorio Abbac, il sold out a Napoli e nelle aree contigue, soprattutto Penisola Sorrentina.

Effetto “last second” invece per le isole del Golfo e le città dell’area metropolitana flegrea. Bene anche la Costiera Amalfitana con molte prenotazioni straniere, e Salerno con la sua area contigua.

Meno il Cilento e le aree interne su cui pesa la ridotta percentuale di permanenza degli ospiti del periodo pasquale, con 1,5 pernotti in media. Anche l’Abbac ha svolto un’indagine, su un campione di circa 500 B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, tipologia di ospitalità che resta un riferimento per i viaggiatori. Anche qui un successo che si concretizza, “malgrado siano evidenti le difficoltà nei servizi infrastrutturali e di accoglienza”, dice il presidente Abbac Agostino Ingenito. (ANSA)