Partnership tra CF Assicurazioni e Bcc Monte Pruno.

Attraverso la collaborazione con il Broker GB Intermediazioni assicurative s.r.l. e Assisud s.a.s, i prodotti offerti da CF Assicurazioni, compagnia assicurativa di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza, sono ora disponibili anche presso la Banca Monte Pruno, importante realtà nel mondo delle BCC profondamente radicata nel territorio campano.

I Soci ed i Correntisti della Banca di Monte Pruno potranno accedere, pertanto, a prodotti assicurativi innovativi legati al risparmio, alla tutela della casa e del reddito, alla salute ed al Welfare.

In questo modo, CF Assicurazioni consoliderà la sua presenza nel mercato della Bancassicurazione mentre la Banca Monte Pruno potrà ampliare ulteriormente la propria gamma prodotti riuscendo a soddisfare al meglio tutte le esigenze dei Clienti attuali e futuri.

CF ASSICURAZIONI SpA

La società è nata nel 2007 con una specializzazione sulle soluzioni assicurative legate al mondo del credito. Nel tempo l’offerta si è ampliata e, nel 2012, Il Gruppo Tecnocasa è divenuto azionista di maggioranza di CF Assicurazioni SpA con l’obiettivo di offrire un servizio ancor più completo ai propri clienti. Oggi CF è un gruppo assicurativo che comprende anche la Compagnia Vita CF Life SpA e distribuisce i propri prodotti attraverso 100 agenti e broker, 10 banche e finanziarie e oltre 2.000 mediatori creditizi, di cui 750 appartenenti a Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa.

BANCA MONTE PRUNO

La Banca Monte Pruno nasce come Cassa Rurale ed Artigiana di Roscigno nel 1962 dall’iniziativa di un piccolo gruppo di agricoltori ed artigiani. Nel tempo viene estesa la competenza territoriale ad altri comuni fino all’apertura, ad oggi, di 18 filiali per rispondere in modo ancor più efficiente alle crescenti esigenze operative.