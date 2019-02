OI Pomodoro, FedAgriPesca Campania soddisfatta.

Confcooperative FedAgriPesca Campania è soddisfatta per la presenza di molti produttori soci tra i neo eletti organi direttivi della Organizzazione interprofessionale Pomodoro da industria, bacino del Centro Sud. L’Organizzazione interprofessionale, nata per dare slancio ad una filiera fondamentale nel comparto dell’agro-alimentare italiano, vede in lizza Confcooperative FedagriPesca Campania il Vicepresidente Vincenzo Di Massa ed i Consiglieri Angelo Garofano, Pasquale Attianese e Michele Cirillo, rispettivamente legati alle Organizzazioni di produttori A.O.A., APOC, Pomoidea e CON.CO.O.SA.

Così Alfonso Di Massa, Presidente della Confcooperative FedAgriPesca Campania:

“Porgiamo i nostri più sentiti auguri a tutti i nuovi componenti della OI Pomodoro da industria del Centro Sud. Siamo entusiasti per la presenza di ben quattro rappresentanti delle nostre Organizzazioni di Produttori. Auspichiamo che l’Organizzazione interprofessionale faciliti il dialogo anche nel Mezzogiorno tra i produttori e la parte industriale, è interesse comune valorizzazione sempre di più le nostre produzioni. Come Federazione di rappresentanza ed assistenza sosterremo le nostre associate in questo nuovo percorso che vede al centro un’eccellenza del made in Campania”.