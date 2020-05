Nasce “Fast Investments Planner”, il servizio di informazione finanziaria avanzata per investire in autonomia

Nasce “Fast Investments Planner”, il nuovo servizio di informazione finanziaria avanzato creato da Affarimiei.biz e dal suo Centro Studi.

Lo strumento ha l’obiettivo di supportare gli investitori nella creazione del proprio portafoglio di investimenti in autonomia e consente di allocare il proprio capitale in maniera diversificata sui mercati globali, grazie ad informazioni selezionate con cura da un team di analisti esperti.

I vantaggi di “Fast Investments Planner” sono numerosi, a partire dal fatto che il servizio è completamente indipendente in quanto non legato al mondo bancario tradizionale.

Accedendo alla piattaforma riservata agli abbonati è si può accedere ai portafogli modello da imitare, scegliendo tra quelli che meglio ricalcano il proprio profilo di rischio. In questo modo il risparmiatore mantiene la sua autonomia ma accede a fonti qualificate per ottenere le informazioni realmente utili per portare avanti la propria strategia.

“Il periodo difficile per l’economia mondiale e per i mercati finanziari ha portato molti risparmiatori italiani a chiedersi quali scelte intraprendere per la gestione dei propri risparmi”, dichiara Davide Marciano, founder del Centro Studi di “Fast Investments Planner”.

“Per questo – aggiunge – abbiamo creato un servizio snello, fruibile al 100% online e pensato per mettere chiunque nelle condizioni di investire in maniera efficiente ed informata grazie all’esperienza pluriennale acquisita sul campo dal team di Affari Miei”.

Il team che cura il progetto ha base a Torino ed è composto da un gruppo di lavoro under 30 con prevalenza femminile: “In un contesto di cambiamento profondo come quello attuale noi andiamo in controtendenza – conclude Davide Marciano – e ci poniamo fuori dagli schemi tradizionali a cui i risparmiatori sono stati abituati fino ad oggi per dare un messaggio di speranza oltre che di competenza e passione per la nostra materia”.

Chi c’è dietro “Fast Investments Planner”?

L’ideatore del servizio è Davide Marciano, volto noto a livello nazionale con il suo blog Affari Miei, imprenditore ed investitore che dal 2014 cura il portale e gli omonimi podcast e canale Youtube.

Nel 2019 ha scritto il libro “Vivere di Rendita – Raggiungi l’Obiettivo con il Metodo RGGI” che ha venduto migliaia di copie risultando spesso tra i libri più letti della sezione economia di Amazon.

Originario della Costiera Amalfitana, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno per poi sviluppare il suo business a Torino.

Durante gli studi si è sempre occupato di economia e finanza, fino a diventare imprenditore digitale proprio grazie ad Affari Miei, sito seguito da centinaia di migliaia di lettori ogni mese.

Davide Marciano, già ideatore creatore dell’Academy legata ad Affari Miei, sprona da sempre i suoi lettori e i suoi studenti ad operare in modo autonomo e al tempo stesso informato.

Proprio per questo ha creato “Fast Investments Planner”, con lo scopo di offrire una risorsa in più a coloro che ambiscono a seguire le sue orme e ad occuparsi consapevolmente della gestione del proprio patrimonio.

Per maggiori approfondimenti consigliamo di visitare il sito ufficiale.