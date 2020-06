MUD telematico, webinar della Camera di Commercio giovedì 18.

La Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Ecocerved, organizza un webinar per illustrare le modalità di compilazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale del 2020, in agenda giovedì 18 giugno 2020 alle 14,30/18,30.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria compilando il form disponibile al seguente link https://bit.ly/2zGkidH

Agli iscritti sarà inviato via email il link alla piattaforma web da cui sarà trasmesso il webinar. Si consiglia di collegarsi a partire dalle 14,15 per verificare il corretto funzionamento della connessione.

Il MUD (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è il modello con cui devono essere denunciati obbligatoriamente i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati, nell’anno precedente la dichiarazione.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), contenuto in un DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45/2019, è stato riconfermato per il 2020 e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 giugno 2020, così come prorogato del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello disponibili nel portale www.ecocamere.it.

Il seminario intende supportare le imprese produttrici di rifiuti e le imprese trasportatrici o gestori di rifiuti nella compilazione e nella presentazione del MUD che va inviato on-line alle Camere di Commercio tramite la modalità semplificata dal sito https://mudsemplificato.ecocerved.it o per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it.

Ricordiamo che i rifiuti urbani raccolti nell’anno 2019 devono essere dichiarati dai comuni e dai soggetti istituzionalizzati responsabili della raccolta tramite il sito www.mudcomuni.it

Destinatari: Imprese ed enti soggetti all’obbligo di presentazione del MUD, associazioni di categoria e consulenti.

Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore.

Argomenti:

• Normativa e soggetti obbligati

• Modalità di compilazione e presentazione della domanda

• MUD semplificato

• Il MUD dei produttori

• Il MUD dei trasportatori e degli intermediari

• Il MUD dei gestori

• Comunicazione imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE, materiali

• Indicazioni per la dichiarazione MUD Comuni per i Rifiuti Urbani

Relatore: Esperto Ambientale Ecocerved