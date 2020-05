Lentamente ripartito lo shopping, negozi aperti.

Lo shopping a Salerno è ripartito, lentamente, ma è ripartito. Ieri, nella prima giornata di apertura dei negozi, dopo gli oltre due mesi di lockdown, all’interno degli esercizi, soprattutto quelli dell’abbigliamento, sono tornati i clienti, seppure con mascherina e guanti.

Si è rimesso in moto il circuito, anche se il movimento di affari, in questa prima giornata di riapertura, anche nei negozi del centro, non è stato molto consistente. Ma i consumatori salernitani sono tornati ad entrare negli esercizi commerciali e a spendere.

Stando alle stime di Confesercenti – come chiarisce il presidente provinciale Raffaele Esposito al quotidiano “Il Mattino” – solo il 60 per cento delle attività si è rimesso in moto, mentre il restante 40 ha scelto di aspettare di dotarsi degli strumenti di protezione e di capire quali saranno le misure di sostegno per il terziario. Le file, esigue, sono state solo per i bar.