La vetrina perfetta, corso di Confcommercio, giovedì 14 alla Camera di Commercio.

Il commercio si veste a festa, e lo fa a cominciare dalle vetrine. Se è vero che esse costituiscano lo strumento principale nel distinguersi da tutti gli altri esercizi commerciali e accattivare i clienti, realizzando “La Vetrina Perfetta” si può dare un assaggio dei propri articoli esposti con cura, per favorire la scelta degli acquisti che verranno definiti all’interno dei locali.

A tal proposito, Confcommercio Campania organizza un incontro formativo sul Visual Merchandising, domani, giovedì 14 novembre, dalle 13:00 alle 17:00, nella sede di Salerno (Corso Garibaldi n.167), per discutere di come allestire le vetrine dei negozi, in vista dell’imminente periodo natalizio.

Allo scopo di imparare a progettare la vetrina ideale, con una corretta esposizione dei prodotti, durante l’incontro verranno illustrate le ultime tendenze per il Natale 2019, con spunti e consigli utili, da parte di esperti del settore.

Nell’occasione, verrà spiegata l’importanza di preparare il pacchetto “giusto” per le festività e le ricorrenze, perché un regalo ben incartato aumenta l’effetto sorpresa, diventando ancor più prezioso agli occhi di chi lo riceve.

In una sorta di vero e proprio tutorial, si potranno realizzare delle confezioni di prova, attraverso esercitazioni pratiche e linee guida.

Con l’obiettivo primario di migliorare la qualità dell’offerta, il corso si inserisce in una serie di iniziative realizzate per garantire prodotti di eccellenza ai visitatori che sopraggiungono in citta, all’insegna di ospitalità e accoglienza.

Per maggiori info: salerno@confcommerciocampania.it