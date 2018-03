Intesa tra GA.FI. e Banca di Credito Popolare, plafond di 40milioni di euro per le Pmi.

Garanzia Fidi Scpa, l’organismo di garanzia presieduto da Rosario Caputo, e Banca di Credito Popolare, rappresentata dal Direttore Generale Felice Delle Femine, hanno siglato un importante accordo per supportare l’imprenditoria regionale.

L’intesa permette alle aziende del territorio associate di beneficiare di un’offerta di prodotti e linee di credito a condizioni competitive.

La convenzione prevede interventi in favore delle imprese campane sia per il credito a breve, sia per il medio-termine accompagnato dalla garanzia e dai servizi di Ga.Fi.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro di una consolidata collaborazione e di una mirata azione che entrambi gli istituti stanno conducendo sul territorio regionale a supporto del sistema economico campano.

In virtù di questo accordo, Banca di Credito Popolare mette a disposizione delle aziende associate a GA.FI. un plafond di 40.000.000,00 di euro.

“Questa intesa – ha dichiarato Rosario Caputo, Presidente di GA.FI. – rientra nella continua ricerca delle migliori opportunità per favorire un rapporto sempre più proficuo tra banche ed imprese. Grazie alla preziosa collaborazione di un istituto di credito in continua evoluzione e ben radicato sul territorio come BCP, siamo convinti di dare un altro segnale inequivocabile della nostra capacità di stare al fianco delle imprese garantendo il flusso di credito ad esse destinato per il rilancio dell’intero tessuto produttivo regionale”.

“L’accordo raggiunto con Ga.Fi. – ha aggiunto Felice Delle Femine, Direttore Generale di Banca di Credito Popolare – è la reale testimonianza della volontà e dell’impegno del nostro istituto di porsi quale interlocutore del territorio in cui opera, offrendo supporto alle piccole e medie imprese per la fondamentale fase degli investimenti e per il sostegno al circolante dell’azienda propedeutico a sostenere il trend di crescita, anche export. BCP è da sempre presente in Campania, regione nella quale intende rafforzare e incrementare la propria operatività anche attraverso progetti e accordi di questo tipo, accanto a un partner qualificato e prestigioso come Ga.Fi.”