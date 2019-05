Innovation Road Lab, venerdì 24 in Confindustria Salerno la prima tappa del progetto.

Stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda: è l’obiettivo di Innovation Road Lab, il progetto – realizzato con il supporto di 4.Manager – promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, in partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. L’iniziativa è destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Ad aprire questo ciclo di appuntamenti sarà l’incontro in programma venerdì 24 maggio 2019, a partire dalle ore 9.30, presso Confindustria Salerno (sita in Via Madonna di Fatima 194, a Salerno). Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, ad introdurre i lavori saranno Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia, rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

Dal titolo “Nel segno dell’Innovazione”, la tavola rotonda vedrà protagonisti Valeria Fascione, Assessore Innovazione Regione Campania, Cesare Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, CTI FoodTech, il quale presenterà il case history della propria azienda. Successivamente di nuovo la parola al Presidente di Federmanager Salerno, Armando Indennimeo, che illustrerà nei dettagli il progetto Innovation Road Lab.

Per leggere il programma completo della giornata di venerdì 24 maggio 2019 e per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto, all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/salerno/.

Sul sito web https://www.innovationroadlab.it è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia.