Il commercio elettronico salverà le nostre aziende dal Coronavirus

Mentre interi settori dell’economia sono in affanno a causa dell’emergenza coronavirus, l’e-commerce accelera. E il motivo sembra abbastanza logico.

Le restrizioni hanno di fatto limitato e in alcuni casi negata l’aggregazione sociale.

La conseguenza è stato l’aumento istantaneo di spesa al supermercato ma anche di spesa online.

Ce lo hanno confermato tantissimi commercianti e gruppi commerciali della filiera distributiva tradizionale ma anche i player che fanno solamente eCommerce.

Abbiamo chiesto a Massimiliano Consiglio, Ceo di Kynetic digital agency, cosa ne pensa e come anche i piccoli commercianti possono usufruire delle piattaforme di commercio elettronico.

“In questo momento particolare – dice Massimiliano Consiglio – le aziende piccole o grandi che siano stanno affrontando una calamità che niente a che fare con il mercato, con la concorrenza, con le sfide quotidiane alle quali siamo abituati a confrontarci.

Tutti siamo in grande difficoltà ma dobbiamo trovare soluzioni che ci permettano di superare questa fase critica.

Il commercio elettronico, la possibilità di vendere on line è senza ombra di dubbio una soluzione immediata che può rivelarsi fondamentale anche quando questa emergenza sarà finita.

Noi di Kynetic abbiamo lanciato la campagna pubblicitaria – il tuo e-commerce in 48 ore – per offrire ai commercianti e a tutti gli imprenditori il servizio di realizzazione di un sito web di commercio elettronico in tempi rapidissimi.

In questa fase bisogna essere rapidissimi per non perdere clienti e per questo motivo ci siamo organizzati per realizzare piattaforme di commercio elettronico con tutte le funzionalità come pagamento elettronico, sistema di calcolo delle spedizioni e consulenza avanzata per fare accordi con operatori di logistica locali per la spesa a domicilio.

Questo è il momento di investire sulle proprie attività non di chiudersi a riccio. La tecnologia e gli indicatori economici ci dicono che il commercio elettronico è in continua inesorabile crescita.

Dobbiamo far parte di questa crescita come player e non soltanto come semplici passivi utilizzatori.”

