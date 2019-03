HoReCoast, il 2 e 3 aprile torna in Costiera Amalfitana la fiera-evento dedicata ai professionisti del mondo Horeca al Pietra di Luna Hotel di Maiori.

Martedì 2 e mercoledì 3 aprile 2019, al Pietra di Luna Hotel di Maiori (Sa), sito in via G. Capone 27, nell’incantevole scenario della Costiera Amalfitana, si terrà la sesta edizione di HoReCoast, la fiera-evento rivolta a professionisti ed operatori del mondo Horeca, promossa dalle aziende Lamberti Food e De Luca – Attrezzature per la ristorazione, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company.

Martedì 26 marzo 2019 la kermesse è stata presentata presso la Sala Conferenza della Camera di Commercio di Salerno, sita in via Gen. Clark 19/21. Hanno partecipato: Pietro De Luca, Responsabile Divisione Ristorazione dell’azienda De Luca; Vincenzo Lamberti, Amministratore dell’azienda Lamberti Food; Carmine D’Alessio, Ceo & Founder dell’agenzia di comunicazione integrata MTN Company; Luigi Vitiello, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi della Campania; Luigi Di Ruocco, Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani; Luigi Gargiulo, Fiduciario della sezione A.I.B.E.S. Campania.

Oltre 60 aziende food e no food, laboratori dedicati al food, alla pizza ed alla preparazione di cocktail, convegni, workshop, show cooking, cooking match regional-nazionale tra gli chef della Federazione Italiana Cuochi, il 43° Concorso regionale A.I.B.E.S. Campania e tanti ospiti di prestigio nel ricco programma della manifestazione itinerante, prima e vera occasione di incontro-confronto tra gli operatori dell’Horeca del Mezzogiorno d’Italia.

«Ad HoReCoast ogni anno, dal 2014, albergatori, titolari, direttori, gestori di strutture ricettive, responsabili Food & Beverage, ristoratori, professionisti, aspiranti professionisti dell’ospitalità, chef, barmen, pasticceri, pizzaioli, gelatieri, panificatori e tutte le professionalità del settore hanno l’opportunità di innescare attività di sinergia e collaborazione, oltre che di usufruire di un percorso professionale completo», ha spiegato Pietro De Luca.

«L’evento è pensato come un progetto itinerante, fatto per scoprire ogni anno nuovi luoghi e vuole essere punto di incontro tra professionisti del settore – ha aggiunto Vincenzo Lamberti – Dopo Amalfi (2014), Vietri sul Mare (2015), Battipaglia (2016), Salerno (2017) e Sorrento (2018), per la sesta edizione la location scelta è Maiori, in Costiera Amalfitana: il 2 e 3 aprile 2019 tutti i player del settore Horeca, all’interno del Pietra di Luna Hotel, potranno visitare gli spazi espositivi di più di 60 aziende nazionali ed internazionali, confrontarsi con le principali associazioni di categoria e seguire interventi di rinomati esperti del settore».

Parteciperanno ai convegni della sesta edizione, in rigoroso ordine di intervento: Antonio Amato, delegato Associazione Italiana Sommelier della Costa d’Amalf, nonché maitre e sommelier professionista (“Viaggio esperienziale attraverso i vitigni ‘minori’ campani” – 2 aprile ore 10.00); Rino Genovese, giornalista di Rai 3; Gennaro Pisacane, Presidente del Consorzio Turistico Amalfi di Qualità; Orlando Paciello, presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno; Luigi Schiavo, Presidente Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero Confindustria Salerno; chef Raffaele Vitale, già stella Michelin (“Il territorio si racconta attraverso il food” – 2 aprile ore 15.30); Sal De Riso, maestro pasticciere, e Salvatore Aceto, consigliere Slow Food Costa d’Amalfi (“La Divina, testimonianze di eccellenza” – 3 aprile ore 10.00); Maria Sarnataro, vice presidente nazionale dell’ONAF (“L’analisi sensoriale del formaggio” – 3 aprile ore 15.30). Ed ancora, tra le tante personalità di prestigio interverranno ad HoReCoast i Maestri Pizzaioli Graziano Bertuzzo e Michele Croccia della Scuola Italiana Pizzaioli e Danny Del Monaco, presidente e fondatore dell’Italian Barman Style, nonché art director e docente presso “Cocktail in the world mixology”. Prevista, inoltre, la collaborazione con l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori, con gli studenti che saranno coinvolti in attività di accoglienza, ristorazione e sala.

Come da tradizione, ad HoReCoast ci sarà ovviamente spazio anche per gli show cooking ed il cooking match (a cura dell’Unione Regionale Regionale Cuochi Campania, presieduta dal prof. Luigi Vitiello, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e l’Associazione Cuochi Salernitani, guidata dal prof. Luigi Di Ruocco). Novità assoluta dell’edizione 2019 di HoReCoast, invece, saranno il 43° Concorso regionale A.I.B.E.S. Campania, che vedrà barman, capibarman e aspiranti barman sfidarsi nell’elaborazione di intriganti cocktail, i laboratori dedicati alla pizza e quelli dedicati alla preparazione di cocktail.

Durante gli show cooking, ribattezzati quest’anno “Food Lab”, diversi chef di cucina presenteranno prodotti ed attrezzature per la ristorazione, raccontando caratteristiche e funzionalità sulle attrezzature presentate ed anche ricette, aneddoti, trucchi e curiosità su piatti che verranno subito dopo assaggiati. Saranno ospiti ad HoReCoast, in ordine di intervento, gli chef: Erny Lombardo, Bruno Ruggiero, Paolo Rossetti, Danilo Angè e Marco Pascazio.

Riservato a chef e commis di cucina iscritti e selezionati dalle associazioni provinciali di appartenenza (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Sorrento, Stabiese-Equana-Monti Lattari, Torre del Greco Area Vesuviana-Strianese), ed anche agli iscritti alla Federazione Italiana Cuochi di tutte le regioni, il cooking match quest’anno avrà una dimensione più ampia: si porrà, infatti, come concorso regionale-nazionale di cucina (IV^ EDIZIONE TROFEO HORECOAST) ed avrà come titolo “Cuochi…custodi biodiversità! Cibosofia racconto meraviglioso in un piatto tra storia, cultura e tradizioni di un territorio e del suo popolo”. Finalità del concorso regionale-nazionale sarà quella di stimolare la creatività dei cuochi e dei giovani che si approcciano nel mondo della cucina, promuovendo in particolar modo la “cucina nel rispetto delle biodiversità e nella cultura delle tradizioni enogastronomiche“, prevedendo l’utilizzo di prodotti e generi alimentari che mettono in risalto tali aspetti, nonché il rispetto nutrizionale del piatto.

Quanto alle novità dell’edizione 2019, martedì 2 aprile al Pietra di Luna Hotel si svolgerà il 43° Concorso regionale A.I.B.E.S. Campania (associazione di barmen professionisti nata il 21 Settembre 1949 e riconosciuta con decreto ministeriale dal Consiglio dei Ministri, DPCM del 16/07/1998), nell’ambito del quale aspiranti barmen, barmen e capi barmen si cimenteranno nell’elaborazione di diverse tipologie di cocktail. Sia il 2 che il 3 aprile, invece, contemporaneamente a tutti gli appuntamenti sin qui esposti, avranno luogo anche le altre novità di questa edizione di HoReCoast: i “Pizza Lab” ed i “Mixology Lab”.

Quanto ai “Pizza Lab” si tratterà di vere e proprie dimostrazioni live con maestri pizzaioli e referenti aziendali che presenteranno tecniche, prodotti ed attrezzature di lavorazione, facendo poi assaggiare ai partecipanti le varie pizze realizzate. I laboratori della giornata di martedì 2 aprile saranno tutti a cura della Scuola Italiana Pizzaioli, che dal 1988 organizza, con un approccio serio e professionale, corsi per pizzaioli in tutta Italia affiancando alla parte pratica anche quella teorica. Nello specifico, saranno i maestri pizzaioli Graziano Bertuzzo e Michele Croccia, rispettivamente Responsabile Area Tecnica e Master Istruttore PFC della Scuola Italiana Pizzaioli, a gestire gli appuntamenti della giornata. L’indomani, mercoledì 3 aprile, ci sarà in mattinata il “Live Pizza Show”, con le telecamere di Canale 21 che trasmetteranno in diretta il laboratorio di Michele Croccia (Maestro pizzaiolo della Scuola Italiana Pizzaioli) e Nicola Demo (tecnico pizzaiolo dell’azienda Le 5 Stagioni). Altri due appuntamenti si terranno, poi, nel pomeriggio, di cui uno dedicato all’abbinamento “vino e pizza”. I “Mixology Lab”, invece, saranno sia momenti di presentazione di prodotti ed attrezzature per la realizzazione di bevande sia di preparazione di diverse tipologie di cocktail. Martedì 2 aprile si alterneranno alcuni referenti aziendali, che presenteranno prodotti e soluzioni per i vari momenti della giornata (breakfast, aperilunch, aperidinner). Ci sarà, inoltre, occasione di assistere alla performance di Danny Del Monaco, presidente e fondatore dell’Italian Barman Style, nonché art director e docente presso “Cocktail in the world mixology”. Tutti gli appuntamenti del “Mixology Lab” del 3 aprile, invece, saranno a cura dell’A.I.B.E.S. Campania.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito web www.horecoast.it, dove è anche possibile registrarsi gratuitamente per visitare tutti gli spazi espositivi ed assistere ai diversi appuntamenti in cartellone il 2 e 3 aprile 2019 al Pietra di Luna Hotel di Maiori.

Promosso dalle aziende Lamberti Food e De Luca – Attrezzature per la ristorazione, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company, HoReCoast gode del patrocinio di: Consiglio Regionale della Campania, Città di Maiori, Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno, Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Cuochi Salernitani, ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi), AIS (Associazione Italiana Sommelier), Slow Food Costa d’Amalfi, A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi), A.D.A. Campania (Associazione Direttori d’Albergo) e Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori. Radio CRC radio ufficiale della manifestazione.