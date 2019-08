Gal Terra E’ Vita, incontro a Fisciano per la Sagra del cinghiale e della nocciola.

In occasione della 35esima edizione della “Sagra del cinghiale e della nocciola”, che si svolgerà alla frazione Gaiano di Fisciano (SA) dal 29 agosto all’1 settembre, il GAL “Terra E’ Vita” organizza una tavola rotonda sul tema “Il GAL e la filiera Corilicola – supportare le eccellenze per lo sviluppo del territorio”, che si terrà venerdì 30 Agosto, alle ore 17.00, presso l’Agriturismo “Negri” in via Subia 5 (fraz. Gaiano).

Prima degli interventi tecnici ci saranno i saluti del Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, del Presidente del GAL “Terra E’ Vita” Franco Gioia e del Presidente del Circolo Culturale “Gerardo Pecoraro” di Gaiano (ente organizzatore della sagra) Giovanni Spisso. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gianni Giannattasio.

Interverranno illustri ospiti tra cui: per il gruppo Besana Riccardo Calcagni; il produttore e trasformatore della nocciola Carmine Pecoraro; il membro e delegato alle filiere “Confagricoltura Nazionale” Rosario Rago; il Presidente della Commissione Cultura alla Regione Campania Tommaso Amabile e il Presidente alla Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone.

Le conclusioni saranno affidate a Nicola Caputo, consigliere delegato all’Agricoltura per la Regione Campania.

L’incontro servirà ad illustrare il vantaggio delle Filiere. Il Gal è impegnato su questi temi e supporterà gli operatori nella crescita della produzione coricola e dei territori stessi.