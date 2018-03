FlixBus compie due anni a Salerno: passeggeri aumentati del 50% solo nell’ultimo anno. Partenze anche da Agropoli, Battipaglia, Eboli e Paestum.

FlixBus festeggia il secondo anniversarsio a Salerno con un bilancio positivo: secondo i dati dell’operatore della mobilità, i Salernitani che hanno viaggiato con gli autobus verdi sono aumentati del 50% solo nell’ultimo anno. Tale successo è da imputare alla graduale istituzione di collegamenti diretti nazionali dalla città campana, che si è via via affermata quale punto di partenza ideale per raggiungere ogni giorno 40 destinazioni italiane in modo sostenibile, senza cambi e senza stress.

Roma, collegata fino a sette volte al giorno sia in diurna che in notturna, trionfa sul podio delle mete preferite dai Salernitani. Segue la capitale Bologna, ideale per una fuga culinaria, mentre in terza posizione si trova Potenza, distante circa un’ora e trenta minuti. Completano la top five Firenze e Perugia, località perfette per un weekend di storia e cultura. Ma FlixBus si offre come opzione ideale per raggiungere da Salerno molte altre destinazioni: da Piazza della Concordia si raggiungono infatti tanto importanti città del sud quali Lecce, Taranto e Matera quanto rinomate località del centro e del nord come Milano, Torino, Venezia e Verona. Chi vuole godere dei primi raggi di sole primaverile con una passeggiata in riva al mare può inoltre sfruttare le corse per Genova e Savona o Rimini, Ancona e Pescara.

Gli autobus verdi effettuano collegamenti anche dalla Piana del Sele e dal Cilento, consentendo a chi parte da Agropoli, Battipaglia, Eboli o Paestum di raggiungere alcune delle maggiori città e alcuni tra i principali luoghi di interesse turistico e culturale della Pensiola.

Tutti i collegamenti sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite la app dedicata e nelle agenzie affiliate. A bordo autobus, Wi-Fi gratuito, prese elettriche, sedili comodi e reclinabili e toilette.

A proposito di FlixBus

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 250.000 collegamenti al giorno verso 1.400 destinazioni in 26 Paesi.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baveria, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest e Varsavia il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore.

