Farzati Tech di Casal Velino ammessa al Pitch 2019 di Seeds&Chips Global Food Innovation Summit.

Un nuovo prestigioso riconoscimento per FARZATI TECH, la start-up salernitana con sede a Casal Velino. È stata infatti selezionata, unica campana, tra le prime dieci start-up innovative ammesse al Pitch2019 di Seeds&Chips Global FoodInnovation Summit, il più importante appuntamento internazionale nella foodtechinnovation, che si svolgerà parallelamente al TuttoFood a Milano, dal 6 al 9 maggio.

Seeds&Chips comprenderà anche quest’anno al suo interno un’ampia area espositiva con startup, aziende, incubatori e padiglioni nazionali con il meglio delle innovazioni sulla filiera alimentare provenienti da tutto il mondo. Un’occasione imperdibile per le giovani società, come FarzatiTech, impegnate in progetti di foodtech all’avanguardia.

La start-up cilentana, nel suo spazio espositivo e nello speech della Pitch competition, prevista per il giorno 8 maggio intorno alle ore 14, presenterà davanti a consulenti business, venture capitalist e media con profonda conoscenza nella foodtech, il progetto WECA BluTech, messo a punto in collaborazione con Imepasrl, che è un sistema di tracciabilità per la filiera alimentare che assicura il controllo della qualità e la certificazione del prodotto su tutta la filiera utilizzando l’architettura informatica della blockchain.

Grande soddisfazione espressa dalla Ceofounder Antonella Farzati, da Giorgio Ciardella, Chief Technical Organization e da tutto il team della startup, in gran parte giovani informatici locali. FT è impegnata attualmente anche in altri progetti, tra cui la realizzazione di una piattaforma di diagnostica radiologica in multireality su HTC VIVEpro. E soddisfazione anche da parte di SEF, primaria società di consulenza e progettazione, business partner di FarzatiTech.