Giovedì 21 marzo, alle ore 17,45, presso il SellaLab di Salerno (Lungomare Trieste 104) si è tenuto “Donne 4.0: Le tecnologie non hanno genere”, manifestazione ideata dall’associazione Rosadigitale.

L’evento – organizzato in collaborazione con realtà imprenditoriali, associative ed accademiche del territorio salernitano – è parte di un più ampio programma di sensibilizzazione sulle pari opportunità. Ogni anno, a marzo, mese in cui si celebra la giornata internazionale della donna, l’associazione Rosadigitale organizza infatti eventi chiamati “petali” per sensibilizzare imprenditori, professionisti, insegnati, ragazzi, bambini e genitori, sulle pari opportunità di genere attraverso l’informazione.

A marzo 2018, sono stati realizzati ben 1070 eventi sparsi in tutta Italia e in alcuni paesi esteri tra cui: America, Turchia, Serbia, Bulgaria e Spagna.

L’iniziativa salernitana “Donne 4.0 – Le tecnologie non hanno genere” si rivolge a alle imprenditrici, professioniste e studentesse del territorio per raccontare storie di donne che siano di ispirazione e motivazione. Saranno infatti presentate le testimonianze di quattro professioniste salernitane riuscite a trasformare la loro passione in un vero e proprio business: storie di imprenditrici, manager o professioniste che svolgono attività diverse in regioni diverse (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) ma sono accomunate dalla stessa determinazione, passione per l’innovazione e voglia di fare impresa nel Sud.

Tra le speakers dell’evento ci sarà anche l’architetto Alessandra Pedone, socio e direttore di produzione di A4 Design & Contract srl, azienda salernitana di progettazione, servizi e produzione al retail, contract ed interior design.

La dott.ssa Pedone ha parlato del suo percorso accademico e professionale, dal Master in Furniture Design al Politecnico di Milano alla direzione di uno studio professionale che offre servizi di consulenza ‘chiavi in mano’ per importanti aziende, lavorando sia in Italia che all’estero.

Dal 2016, Alessandra Pedone è anche Presidente del Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno e componente del C.I.F. Camera di Commercio Salerno.

Le altre speakers dell’evento “Donne 4.0 – Le tecnologie non hanno genere”:

Maria Luisa Cinquerrui (CEO e Founder Smart Island)

Elena Console (Amministratore unico di TEA)

Mariarosaria Scherillo (Amministratore unico di CLE, Vicepresidente Vicario del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Confindustria Servizi, e Presidente della Sezione TIC di Confindustria Bari).