Dal territorio alla comunità: il ruolo delle Fondazioni, martedì 14 Fondazione Carisal.

Martedì 14 maggio 2019, alle ore 10 30’, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, in Via Bastioni, 14/16 a Salerno, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del Convegno dal titolo “Dal territorio alla comunità: il ruolo delle Fondazioni”, promosso da Acri, in collaborazione con la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud Italia e organizzato dalla Fondazione Carisal , il 17 maggio 2019 alle ore 17 00’, presso il Lloyds Baia Hotel a Salerno.

Nel corso della Conferenza Stampa, il Presidente della Fondazione Carisal, Alfonso Cantarella, presenterà l’incontro ed illustrerà il programma dettagliato del Convegno.