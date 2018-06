Cosa sono i compro auto usate e perché hanno successo

Dopo anni di difficoltà, di ristrettezze e di preoccupazioni, il comparto auto sta finalmente attraversando un periodo particolarmente florido, grazie soprattutto ai compro auto usate con pagamento in contanti o bonifico/assegno. Prima del loro avvento la situazione, come detto, era critica, bloccata a causa della crisi; con i loro servizi innovativi i compro auto usate si sono ritagliati una grande fetta di mercato.

Queste aziende operanti sul web mettono a disposizione dell’utente un servizio di valutazione gratuita di vetture usate. Chiunque può collegarsi al sito di uno dei tanti intermediari presenti sul mercato e richiedere la valutazione gratuita della propria auto. Dopo questo passaggio è possibile recarsi direttamente in sede per far sottoporre la vettura ad una perizia da parte dei tecnici: da questa analisi uscirà fuori la quotazione di mercato, quindi la cifra che l’intermediario andrà ad offrire al proprietario della vettura. Se, in questo passaggio, l’offerta risulta essere congrua, si procede a portare a termine la trattativa apponendo le firme sull’atto di vendita, e la chiusura in questo caso sarà immediata.

Ma perchè i compro auto stanno avendo tanto successo? Innanzitutto a causa della fruibilità via web, visto che basta un computer o uno smartphone connesso alla rete per procedere alla vendita della vettura. In seconda analisi c’è il fattore economico, in quanto il proprietario dell’auto potrà ricevere il pagamento in contanti nel giro di poche ore. In linea generale gli intermediari presenti in questo settore tendono ad offrire diverse soluzioni: c’è chi predilige il contante, ma tenendo sempre bene a mente che in Italia un pagamento oltre i 2.999 euro non può avvenire in contanti; e chi opta per metodi più sicuri, come magari assegni circolari (ovvero quelli che una banca emette solo dopo aver verificato l’effettiva presenza della somma sul conto).

Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, i compro auto usate si fanno forte di professionisti seri che tendono ad affiancare l’utente supportandolo nel predisporre e presentare i vari documenti necessari presso le sedi competenti, quindi Aci e Pra. Tutto ciò, dunque, rende molto appetibili i compro auto usate che mettono così a disposizione un servizio di consulenza a 360 gradi e di supporto per tutte le fasi della vendita. Ecco perchè questi intermediari hanno vissuto un vero e proprio boom sul mercato ed ecco perchè molti utenti preferiscono rivolgersi a loro piuttosto che fare tutto da soli.

Si tratta di una soluzione che trova la benedizione degli utenti che hanno capito i vantaggi offerti dai compro auto usate e che, quindi, sempre più spesso si rivolgono alla rete per acquistare/vendere una vettura di seconda mano. Quel che è certo è che di questo passo queste aziende occuperanno sempre più spesso una fetta di mercato sempre più ampia e, quindi, conquisteranno sempre più fiducia da parte degli utenti della rete.