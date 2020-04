Cosa sapere prima di iniziare a giocare ai giochi online

Al giorno d’oggi, soprattutto quando ci si trova a casa, l’utente medio preferisce spendere tempo online tramite piattaforme per l’intrattenimento, come quelle sul gioco d’azzardo, siti per la visione di serie tv e per l’acquisto di prodotti online. Andremo ad affrontare il tema del gioco online e cosa bisogna sapere prima di iniziare.

Affidarsi alla legalità

Moltissimi sono i siti web che offrono giochi, ma non tutti questi sono certificate dall’agenzia dei monopoli per il gioco (ADM, precedentemente conosciuta col nome di AAMS) . Prima di iniziare a divertirsi su queste piattaforme bisogna accertarsi che quest’ultime abbiano avuto l’approvazione al gioco a distanza sul mercato italiano.

Uno dei requisiti è avere il sito e l’azienda registrata per non incorrere a sanzioni, questo è verificabile semplicemente dando un’occhiata a questa lista. Solo se trovate il sito all’interno della lista è consigliato procedere alla registrazione, altrimenti vi sconsigliamo di andare avanti con la piattaforma selezionata.

Le diverse tipologie di gioco

I vari casino online hanno una vasta offerta di giochi come ad esempio blackjack, baccarat, poker e live roulette. Online si possono trovare piattaforme per poter giocare alle NetBet slot con diverse tematiche, tra le più famose sono starburst, wolf gold e dead or alive firmate NetEnt.

Le possibilità di intrattenimento sono davvero infinite, soprattutto se queste piattaforme offrono bonus per poter giocare gratuitamente. Infatti, nella prossima sezione affronteremo i vari bonus che si possono ottenere e quali sono quelli più attraenti per gli utenti.

I vari bonus offerti dai casino online

La maggior parte dei casino online offrono bonus sul primo deposito, il che richiede al giocatore di depositare una quantità minima prima di poter accedere alla sezione dei giochi offerti. Mentre quelli più scelti dagli italiani, sono i famosi bonus senza deposito.

Quest’ultimi offrono dei giri gratis (chiamati anche free spins) che molto spesso si possono utilizzare come per esempio su Casino777 slot machine. Questi giri gratis, vengono attivati solo dopo avere mandato i propri documenti e finito la registrazione. Infine, dopo la verifica da parte del customer service del casinò delle informazioni fornite, vedrete sul vostro profilo l’accreditamento dei vostri giri gratis.

Nota bene: alcune piattaforme richiedono un turn over di almeno 10 volte il valore di questi giri gratis. Questo vale anche quando si ha il bonus del primo deposito, anche se il turn over è maggiorato e può arrivare anche fino a 50 volte il valore del vostro primo deposito.

Verificare le modalità per effettuare i pagamenti e prelievi

Ed ecco arrivato il momento del deposito. Giusto prima di eseguirlo si consiglia di verificare quali siano i metodi di pagamento, come potrete effettuare il deposito e come potrete prelevare le eventuali vincite che si possono ottenere dal casinò.

Moltissimi sono i siti che offrono la possibilità di pagamento tramite le famose piattaforme quali PayPal, Skrill, Netteller e ovviamente l’opportunità di effettuare bonifici bancari ed l’utilizzo delle carte di credito.

Una volta scelto il proprio metodo per il deposito, si consiglia di utilizzare lo stesso anche per il prelievo delle eventuali vincite.

Gioco responsabile

Per concludere, molti, se non addirittura tutti, i casinò online offrono la possibilità di provare la maggior parte dei giochi gratuitamente. Certamente l’utente può depositare, giocare con denaro vero e provare l’adrenalina che il casinò offre. Ricordiamoci di depositare e di giocare solamente la quantità di denaro che ci si può permettere di perdere.

In questi periodi dove siamo sempre a casa è facile deviare giusto un attimo dalla realtà. Vi consigliamo di rimanere con la testa sulle spalle, nonostante il divertimento che si può provare, e di leggere quali sono gli effetti del gioco d’azzardo sulla nostra mente.