Coronavrus, appello Fenailp al Governo: stop al pagamento dei tributi per 3 mesi.

Abolizione del pagamento di tutti i tributi per tre mesi, per tutte le Aziende del Commercio dell’Artigianato del Turismo e dei Servizi che operano in tutta Italia, è questa la richiesta che il Presidente Nazionale della Fe.n.a.i.l.p. Sabato Pecoraro, in una nota, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

“Pur esprimendo la nostra riconoscenza, scrive il Presidente Sabato Pecoraro, per tutte le misure adottate per la salvaguardia della salute pubblica,in questo difficile momento per il nostro paese, il comparto socio-economico sta subendo ingenti danni”.

Gli effetti negativi che le restrizioni inserite negli ultimi Decreti Legge, in pochi giorni, stanno provocando su produttori, operatori e consumatori dell’intero territorio nazionale, notevoli sofferenze nei settori del Terziario in genere, e non solo nelle zone “rosse” ma anche di riflesso in tutta Italia.

Per questi motivi, il Presidente Pecoraro, a nome di tutte le Categorie della Piccola e Media Impresa, rappresentate dalla FE.N.A.I.L.P., chiede con fermezza, l’abolizione e non il differimento , del pagamento di tutti i tributi per almeno tre mesi da parte di tutte le Aziende Italiane.

Tale provvedimento consentirebbe alle Aziende di risparmiare almeno sui tributi dovuti sia a livello nazionale che locale.