Coronavirus, Manifatture Sigaro Toscano vara copertura assicurativa per tutti i suoi dipendenti.

In un momento così delicato per la diffusione del virus Covid 19, Manifatture Sigaro Toscano per essere vicina ai suoi dipendenti mette in campo uno strumento di protezione in caso di contagio.

Dal 14 marzo scorso la Società ha infatti sottoscritto a favore di tutti i suoi dipendenti una copertura assicurativa che prevede un’indennità speciale in caso di ricovero causato da infezione, un’indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post ricovero, al fine di garantire un tranquillo recupero della salute e la miglior gestione familiare.