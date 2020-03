Coronavirus, imprenditori balneari di Costiera e Cilento preoccupati.

L’allarme arriva direttamente dagli imprenditori del settore. “La stagione balneare è a rischio”. Tra gli operatori salernitani, sia della Costa Amalfitana che di quella Cilentana – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – è crescente, con il passare dei giorni e la concreta eventualità che la quarantena possa ulteriormente prorogarsi con lo stop di qualsiasi attività essenziale, è crescente la preoccupazione di un bagno economico incalcolabile. Pur avendo ben presente tutti la priorità della salute pubblica, a tenere in ansia gli addetti ai lavori è la la marcia di avvicinamento alla stagione estiva. In molti sono in contatto con associazioni di categoria- tra cui il Sib (sindacato balneari) . per provare a definire un’intesa col governo su sgravi fiscali, concessione demaniale, tributi e spese varie cui far fronte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...