Coronavirus, i tassisti chiedono chiarimenti alla Regione.

Radio Taxi Salerno Claai Taxi Salerno insieme all’ Associazione Claai Taxi Campania, in nome e per conto della categoria degli operatori del settore hanno collaborato all’ invio di una lettera alla Regione Campania dove si richiedono dei chiarimenti, in seguito all’ emanazione dell’ ordinanza regionale n.14 del 12/03/2020 che prevede esclusivamente la riduzione della programmazione dei servizi di linea non di linea del TPL.

Le Associazioni per garantire il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 richiedono la riduzione dei turni ordinari al fine di tutelare sia la sicurezza degli operatori che quella degli utenti come misura precauzionale; Evitando agli autisti date le circostanze di scarso utilizzo del servizio Taxi di effettuare turni lunghissimi di attesa dovuti alla scarsa presenza di turisti e cittadini per strade in seguito alle disposizioni Governative di limitare le ordinarie attività ad esigenze inderogabili.